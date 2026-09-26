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Madhyamam
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    പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ക്കി​യ യു​വാ​വി​ന് ത​ട​വും പി​ഴ​യും

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    പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ക്കി​യ യു​വാ​വി​ന് ത​ട​വും പി​ഴ​യും
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    ക​ല്‍പ​റ്റ: പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ല്‍ യു​വാ​വി​ന് 25 വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 1,10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. ന​ട​വ​യ​ല്‍ നെ​ല്ലി​യ​മ്പം കാ​യ​ക്കു​ന്ന് കീ​ട​ക്കാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍ ഹാ​ഷി​ക്ക് റ​ഹ്‌​മാ​നെ (28)യാ​ണ് ക​ല്‍പ​റ്റ അ​ഡീ. ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ആ​ന്‍ഡ് സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി (1) ജ​ഡ്ജി പി. ​സെ​യ്ത​ല​വി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ 2022ല്‍ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ഐ.​പി.​സി, പോ​ക്‌​സോ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. 2021, 2022 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് കു​ട്ടി ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​കു​ക​യും പോ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന​ത്തെ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ എം. ​സ​ന​ല്‍ രാ​ജ് കേ​സി​ന്റ ആ​ദ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ലു​ക്ക്‌ ഔ​ട്ട്‌ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും 2024ൽ ​ഇ​യാ​ൾ ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം ത​യാ​റാ​ക്കി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ ടി.​ജി. മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

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    News Summary - man who raped minor and got her pregnant
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