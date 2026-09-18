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    വാഹനത്തിലെത്തി റോഡിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നയാൾ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ

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    വാഹനത്തിലെത്തി റോഡിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നയാൾ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ
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    ശാ​സ്‌​താം​കോ​ട്ട: റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ത​നി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ൽ ക​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്ന് ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന യു​വാ​വ് ഒ​ടു​വി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പു​ത്തൂ​ർ ആ​ല​യ്ക്ക​ൽ ജ​ങ്ഷ​ൻ കു​ഴി​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ലി​ജോ(33) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പു​ത്തൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ല്ലം റൂ​റ​ൽ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ശൂ​ര​നാ​ട്, കി​ഴ​ക്കേ​ക​ല്ല​ട, ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ഇ​യാ​ൾ അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ൾ സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ എ​ത്തി പി​ന്നി​ൽ കൂ​ടി ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പി​ടി​ക്കു​ക​യും വ​ണ്ടി ഓ​ടി​ച്ചു വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പോ​വു​ക​യു​മാ​ണ് പ​തി​വ്. ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ച്ച് മാ​സ്കും വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് മാ​സ​മാ​യി റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ഇ​തു​പോ​ലെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ശ​ല്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നു വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പു​ത്തൂ​രി​ൽ വെ​ച്ച് ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘം സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശൂ​ര​നാ​ട്ട് ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​യാ​ൾ മാ​സ്ക് ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​ദ്ര​വ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നും അ​ടി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഇ​യാ​ളെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മു​റു​ക്കു​ന്ന ശീ​ല​ക്കാ​ര​നാ​ണ് പ്ര​തി എ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി മാ​സ്ട്രോ എ​ഡ്ജ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ആ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ശൂ​ര​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത് പു​ത്തൂ​രി​ൽ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ലി​ജോ ആ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 12 ഓ​ളം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച​താ​യി പ്ര​തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശൂ​ര​നാ​ട് -ര​ണ്ട്, കി​ഴ​ക്കേ​ക​ല്ല​ട -ഒ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ര​ജി​സ്‌​റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

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    News Summary - Man who harassed girls on the road in a vehicle finally arrested
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