cancel camera_alt സ​വാ​ദ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​ന്നം​കു​ളം: അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ ഓ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​ത് കൊ​ണ്ടു പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി ആ​ലി​ക്ക​ര മേ​ലേ​ത്ത​ല​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​വാ​ദി​നെ (28) ആ​ണ് സി.​ഐ യു.​കെ. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കൈ ​കാ​ണി​ച്ച് നി​ർ​ത്തി​യ വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ൻ ഓ​ടി​പോ​കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് വാ​ഹ​നം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​ട​മ വാ​ഹ​ന​മെ​ടു​ത്തു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് കീ​ഴ്​​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​നും ജോ​ലി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നും കേ​സെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

man who entered the station and attacked the policemen was arrested