വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി പേരിൽനിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയയാൾ പിടിയിൽ

സാബു വർഗീസ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവല്ല: വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി പേരിൽനിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയയാൾ പൊലീസ് പിടിയിൽ. കടപ്ര വളഞ്ഞവട്ടം ഊട്ടുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ സാബു വർഗീസ് (45) ആണ് പിടിയിലായത്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്ന കടപ്ര സ്വദേശി അലക്സ് സി. സാമുവലിന്റെ പരാതിയിൽ പന്തളത്തു നിന്നാണ് പുളിക്കീഴ് എസ്.ഐ ജെ. ഷെജീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പണം നൽകിയവർ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് സാബു വർഗീസ് നൽകിയിരുന്നത്. സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രതി പന്തളത്തുള്ളതായി വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി വലയിലായത്. പിടിയിലായ സാബു വർഗീസ് നിരവധി പേരിൽനിന്ന് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയതായി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

Man who cheated several people by offering job abroad has been arrested