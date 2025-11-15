Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Nov 2025 2:44 PM IST
    15 Nov 2025 2:47 PM IST

    ഇ​ന്‍കം ടാ​ക്‌​സ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ഒ​ന്നേ​മു​ക്കാ​ല്‍ കോ​ടി ത​ട്ടി​യ യുവാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി
    അ​ഹ​മ്മദ്​ കെ​യ്ഫ്

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ഇ​ന്‍കം​ടാ​ക്‌​സ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ഒ​ന്നേ​മു​ക്കാ​ല്‍ കോ​ടി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ള്‍ക്കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. ആ​ല​പ്പു​ഴ മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി ഷാ ​മ​ന്‍സി​ലി​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കെ​യ്ഫി​നെ​യാ​ണ് (23) ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കീ​ര്‍ത്തി ബാ​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നെ​ടു​മ്പാ​ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഉ​ടു​പ്പി​യി​ല്‍ ഇ​ന്‍കം ടാ​ക്‌​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന പ​രി​യാ​രം ഏ​ഴി​ലോ​ട് റോ​സ് ആ​ഞ്ച​ല്‍ വി​ല്ല​യി​ലെ എ​ഡ്ഗാ​ര്‍ വി​ന്‍സെ​ന്റി​നെ​യാ​ണ് കെ​യ്ഫ് അ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ല്‍ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ല്‍ വ​ന്‍ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്. ഈ ​കേ​സി​ല്‍ ഇ​തി​ന​കം നാ​ലു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കെ​യ്ഫ് ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് മു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ലു​ക്ക്ഔ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ന്‍ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ് അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​ഐ മ​നോ​ജ്, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സ​തീ​ശ​ന്‍, രാ​ജീ​വ​ന്‍, അ​ശോ​ക​ന്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ സി.​പി.​ഒ അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് കെ​യ്ഫി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

