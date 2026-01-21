Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഭാ​ര്യ​യെ​യും...
    Crime
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:02 AM IST

    ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും വെ​ട്ടി​കൊല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സ്; ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും വെ​ട്ടി​കൊല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സ്; ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    cancel

    മ​ഞ്ചേ​രി: ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് 18 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 65,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ അ​രൂ​ർ ആ​ന​ക്കു​ണ്ടു​ങ്ങ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഹ​മീ​ദ് കു​നി​യി​ലി​നെ​യാ​ണ് (44) മ​ഞ്ചേ​രി ഒ​ന്നാം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എം. ​തു​ഷാ​ർ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പി​ഴ​യ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം കൂ​ടി അ​ധി​ക ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് 10 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 50,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും, വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​തി​നും മാ​ര​ക​മാ​യി മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം വീ​തം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 5,000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും ഒ​ടു​ക്ക​ണം. തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 5,000 രൂ​പ പി​ഴ​യു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    2016 ജൂ​ൺ 13ന് ​പു​ല​ർ​​ച്ചെ നാ​ലി​നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. പു​ളി​ക്ക​ൽ ആ​ന​ക്കു​ണ്ടു​ങ്ങ​ലി​ൽ ഭാ​ര്യ​യും മ​ക​നും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ പ്ര​തി ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് മു​ള​കു​പൊ​ടി എ​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം വെ​ട്ടു​ക​ത്തി കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 11 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ മ​ക​നെ​യും പ്ര​തി വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വെ​ട്ടാ​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക​ത്തി ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത വി​ധം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ എ​സ്.​ഐ പി. ​സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ പി.​കെ. സ​ന്തോ​ഷ്, എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കേ​സി​ൽ 14 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​സ്ത​രി​ച്ചു. 19 രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. സി. ​ബാ​ബു ഹാ​ജ​രാ​യി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ലൈ​സ​ൻ വി​ങ്ങി​ലെ സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ബി​ത ഓ​ള​ക്ക​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​യെ ശി​ക്ഷ​യ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​വ​നൂ​ര്‍ സെ​ൻ​ട്ര​ല്‍ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:punishmentconvictedattempt to kill
    News Summary - Man sentenced to severe punishment for attempted murder of wife and son
    Similar News
    Next Story
    X