Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​ക്ക് ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​ക്ക് ക​ഠി​ന​ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    cancel
    camera_alt

    ജോ​ഷി

    പള്ളുരുത്തി: മാനസികവും ശാരീരികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച കേസില്‍ പ്രതിക്ക് കഠിനതടവും പിഴയും. മുണ്ടംവേലി കോളനി പാലംപള്ളിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ജോഷിയെ (36) ആണ് ശിക്ഷിച്ചത്. 15 വർഷം കഠിനതടവും 35,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ആലുവ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക്‌ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവതിയെ ഇയാൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. തോപ്പുംപടി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്‍.എ അനൂപാണ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ യമുന ഹാജരായി.


    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Man Gets 15 Years for Sexual Assault
    Next Story
    X