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    ര​ണ്ടേ​കാ​ൽ കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ

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    ര​ണ്ടേ​കാ​ൽ കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ
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    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി ജാ​ഹി​ദു​ൾ ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    കോ​ട്ട​യം: വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 2.205 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ണ​ക്ക ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ബം​ഗാ​ൾ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി ജാ​ഹി​ദു​ൾ ഇ​സ്‍ലാം (22) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സും ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ തൂ​ഫാ​ൻ ടീ​മും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ​യും ക​ഞ്ചാ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​പു​ല​ർ​ച്ച കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി കു​രി​ശു​ക​വ​ല ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബാ​ഗു​മാ​യി ക​ണ്ട യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ഗി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ട് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 2.205 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ണ​ക്ക ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് മോ​ഷ​ണ​വും മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ രാ​ത്രി​കാ​ല പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തെ​യും ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നാ​ല് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വും മ​റ്റു ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ൽ നാ​ലു ത​വ​ണ​യോ​ളം പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റാ​നാ​യി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ടൈ​ൽ പ​ണി​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ഇ​യാ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​വു​ക​യും തി​രി​കെ വ​രു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Man from West Bengal arrested with ganja in Kanjirappally
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