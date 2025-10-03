Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:38 AM IST

    മെത്താഫിറ്റമിനുമായി മൂ​ന്നി​യൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി അറസ്റ്റിൽ

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഹ​ൽ

    Listen to this Article

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: മാ​ര​ക രാ​സ​ല​ഹ​രി വ​സ്തു​വാ​യ മെ​ത്താ​ഫി​റ്റ​മി​നു​മാ​യി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പാ​ല​ക്കാ​പ​റ​മ്പി​ൽ ഒ​രാ​ൾ എ​ക്സൈ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മൂ​ന്നി​യൂ​ര്‍ വെ​ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി പ​ള്ളി​യാ​ളി വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ല്‍(30)​ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 131.659 ഗ്രാം ​ല​ഹ​രി വ​സ്തു ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    മ​ഞ്ചേ​രി എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഇ. ​ജി​നീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫീ​സ് സം​ഘ​വും എ​ക്സൈ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ സ്‌​ക്വാ​ഡും മ​ല​പ്പു​റം ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കാ​റും 27,000 രൂ​പ​യും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണ് സ​ഹ​ലെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ​റ​ഞ്ഞു. 2023ൽ ​മ​സി​ന​ഗു​ഡി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മേ​ത്താ​ഫി​റ്റാ​മി​നു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യി ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച് ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​യി​രു​ന്നു വീ​ണ്ടും ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത്.

    ഇ.​ഐ ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ബി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി. ​ഷി​ജു​മോ​ൻ, അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ കെ. ​പ്ര​ദീ​പ്, സി​വി​ല്‍ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ വി. ​ലി​ജി​ന്‍, എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ സ്ക്വാ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​തി​ന്‍ ചോ​മാ​രി, ഇ. ​അ​ഖി​ല്‍ദാ​സ്, വി. ​സ​ച്ചി​ൻ ദാ​സ്, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    X