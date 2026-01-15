Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    15 Jan 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 12:01 PM IST

    ചാലക്കുടിയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    ചാലക്കുടിയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    അ​ഭി​ജി​ത്ത്

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി. മ​റ്റ​ത്തൂ​ർ കൊ​ട​ക​ര കാ​വ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ച​ള്ളി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഭി​ജി​ത്ത് (21) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ചാ​ല​ക്കു​ടി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ന​ഗ​റി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ചാ​ല​ക്കു​ടി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വെ​ഡി​ങ് ആ​ൽ​ബം സെ​റ്റി​ങ് ഷോ​പ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​നാ​യി എ​ട്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:chalakudyMan ArrestedMDMACrime
