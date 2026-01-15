ചാലക്കുടിയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ചാലക്കുടിയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
ചാലക്കുടി: നഗരമധ്യത്തിൽ വിൽപ്പനക്കായി എത്തിച്ച എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവിനെ പിടികൂടി. മറ്റത്തൂർ കൊടകര കാവനാട് സ്വദേശി ചള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ അഭിജിത്ത് (21) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ചാലക്കുടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള ഗോൾഡൻ നഗറിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
ചാലക്കുടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെഡിങ് ആൽബം സെറ്റിങ് ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് താമസിക്കാനായി എട്ടുമാസം മുമ്പ് ഗോൾഡൻ നഗറിൽ വാടകക്കെടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
