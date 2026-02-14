Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ച...
    Crime
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 11:01 AM IST

    വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ച രാസലഹരിയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ച രാസലഹരിയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​നൂ​ബ്

    ഓച്ചിറ: വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ച എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഇപ്പോൾ ചങ്ങൻകുളങ്ങര തൃവേണി ജങ്ഷനിൽ മാലിയിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കോട്ടയം സ്വദേശി അനൂബ് (26) ആണ് പിടിയിലായത്. ഓച്ചിറ പൊലീസും കരുനാഗപ്പള്ളി എ.സി.പി ജോണിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സബ് ഡിവിഷൻ ഡാൻസാഫ് സംഘവും ചേർന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

    കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി 9.30ഒടെ അനൂബിന്‍റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിൽപനക്കെത്തിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 17.05 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ കണ്ടെത്തിയത്. ഓച്ചിറയിലെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും കോളജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിതരണത്തിനായി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ലഹരിമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്.

    കഴിഞ്ഞദിവസവും ഡാൻസാഫ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിലായിരുന്നു. എസ്.ഐമാരായ കണ്ണൻ, സായിസേനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘവും ഓച്ചിറ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ അനീഷിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓച്ചിറ പൊലീസ് സംഘവും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugArrest
    News Summary - Man arrested with drug
    Similar News
    Next Story
    X