Madhyamam
    Crime
    Posted On
    2 Jan 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 1:49 PM IST

    ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ചങ്ങരംകുളത്ത് യുവാവ് പിടിയില്‍

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി
    ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ചങ്ങരംകുളത്ത് യുവാവ് പിടിയില്‍
    ഹ​സ്സ​ൻ

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം കാ​ഞ്ഞി​യൂ​രി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന തെ​ക്കി​നി​യ​ത്ത് ഹ​സ്സ​ൻ (35) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​വ​റി​ലാ​ക്കി സൂ​ക്ഷി​ച്ച 7.2 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ.​യും 122 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വും ഇ​യാ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹ​സ്സ​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ജീ​പ്പി​ല്‍ ക​യ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം ടൗ​ണി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ജീ​പ്പി​ല്‍ നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ യു​വാ​വ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി. ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് ഏ​റെ ദൂ​രം പു​റ​കെ ഓ​ടി​യാ​ണ് അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്‌.

    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ല​ഹ​രി വി​ല്‍പ​ന ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    Girl in a jacket

    Man ArrestedMDMADrugs CaseCrime
    X