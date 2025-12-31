Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:59 PM IST

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചയാൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചയാൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ക്ഷ​യ്

    Listen to this Article

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ നി​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. ക​റു​കു​റ്റി തേ​ർ​കൂ​ട്ടം വീ​ട്ടി​ൽ അ​ക്ഷ​യ് (25) എ​ന്ന​യാ​ളെ​യാ​ണ് ആ​ണ് ചാ​ല​ക്കു​ടി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ചെ​ന്നേ​ർ​ക്ക​ര ചെ​റു​തു​രു​ത്തി​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ ജോ​ബി​ൻ തോ​മ​സ് (24) എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ത്തോ​ടെ ചാ​ല​ക്കു​ടി ടൗ​ണി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടു​കാ​രെ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പെ​ൺ​കു​ട്ടി. ഈ ​സ​മ​യം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ക്ഷ​യ് ശ​ല്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ക​ണ്ട് ജോ​ബി​ൻ തോ​മ​സ് അ​ക്ര​മം ത​ട​യാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ അ​ക്ഷ​യ് കൈ​വ​ശം ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ക​മ്പി പോ​ലു​ള്ള മാ​ര​കാ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ബി​നെ കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ബി​ന്റെ വ​യ​റി​ന്റെ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്താ​ണ് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ജോ​ബി​നെ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ചാ​ല​ക്കു​ടി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എം.​കെ. സ​ജീ​വ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​ജി​ത്ത്, ലാ​ലു, ജി.​എ​സ്.​ഐ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ ജി​ജോ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsMan ArrestedThrissur NewsStabbing case
    News Summary - Man arrested for stabbing young man who tried to stop him from molesting girl
    Similar News
    Next Story
    X