Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 2:00 PM IST

    രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം; യുവാവ്​ അറസ്റ്റിൽ

    രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം; യുവാവ്​ അറസ്റ്റിൽ
    മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര: ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​ക്ക്​ നേ​രേ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ളെ കു​റ​ത്തി​കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര നി​ർ​മി​തി കോ​ള​നി​യി​ൽ മ​ഞ്ഞാ​ടി​യി​ൽ കു​ഴു​വി​ള പ​ടീ​റ്റ​തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ (27) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. തെ​ക്കേ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ കു​ട്ടി​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണ് അ​തി​ക്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​ച്ഛ​നും മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്കു​മൊ​പ്പം ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ട്ടി ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി വി​വ​രം വീ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക്ക് ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ട് വി​വ​രം പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​നി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച ശേ​ഷം കു​ട്ടി​യെ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​വ​രം ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​സ്സ് എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച രാ​ഹു​ലി​നെ വി​വ​രം കി​ട്ടി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​യാ​ൾ കു​റ​ത്തി​കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​റ്റു ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്. പ്ര​തി​യെ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    കു​റ​ത്തി​കാ​ട് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മോ​ഹി​ത്, എ.​എ​സ്.​ഐ രാ​ജേ​ഷ് ആ​ർ. നാ​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, ശ്യാം ​കു​മാ​ർ, സി.​പി.​ഒ നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

