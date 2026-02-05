Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവെർച്ച്വൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 10:33 AM IST

    വെർച്ച്വൽ അറസ്റ്റിന്‍റെ പേരിൽ 1.20 കോടി തട്ടിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക​നാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്
    വെർച്ച്വൽ അറസ്റ്റിന്‍റെ പേരിൽ 1.20 കോടി തട്ടിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    സ​ലിം

    ആ​ലു​വ: വെ​ർ​ച്ച്വ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ന്റ പേ​രി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് പാ​റ​ക്ക​ല്ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​ലി​മി​നെ​യാ​ണ് (43) റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക​നെ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ​ത്. വ​യോ​ധി​ക​ന്റെ പേ​രി​ൽ മും​ബൈ​യി​ലെ ദേ​ശ​സാ​ത്കൃ​ത ബാ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ലേ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി 75 ല​ക്ഷം രൂ​പ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി​യു​ടെ ജാ​മ്യ​മി​ല്ല വാ​റ​ൻ​ഡ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. വ​യോ​ധി​ക​നെ ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച് സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​മെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഈ ​കേ​സ് ‘പ്ര​യോ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ’ ആ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ തു​ക ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘം പ​റ​ഞ്ഞ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഭ​യ​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​ൻ എ​ട്ട് ട്രാ​ൻ​സാ​ക്ഷ​നി​ലൂ​ടെ 1.20 കോ​ടി രൂ​പ സം​ഘം പ​റ​ഞ്ഞ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് സം​ഭ​വം ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ആ​ലു​വ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ടീം ​മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്താ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​ആ​ർ. ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ എം. ​അ​ജേ​ഷ്, ടി.​കെ. വ​ർ​ഗീ​സ്, എ.​എ​സ്.​ഐ സ​ലാ​വു​ദ്ദീ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ പി.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ, സി.​പി.​ഒ ജെ​റി കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:arrestedCrimeVirtual ArrestVirtual arrest scamvirtual arrest fraud
    News Summary - Man arrested for defrauding Rs 1.20 crore in the name of virtual arrest
    Similar News
    Next Story
    X