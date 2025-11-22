Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    22 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:42 PM IST

    സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചു കടന്നയാളെ പിടികൂടി

    പ്ര​തി സ​ന്തോ​ഷ്

    അ​ഞ്ച​ൽ: വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ അ​യ​ൽ​വാ​സി​യെ നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മ​ണി​യോ​ടെ ക​രു​കോ​ൺ പു​ഞ്ച​ക്കോ​ണ​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പു​ഞ്ച​ക്കോ​ണം ച​രു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ സൗ​മി​നി​യു​ടെ (67) മാ​ല​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് (52) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രാ​ൾ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് സൗ​മി​നി​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ​ക്കി​ട​ന്ന മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ടി​വ​ലി​ക്കി​ട​യി​ൽ താ​ലി മാ​ത്രം സൗ​മി​നി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ കി​ട്ടി. ബ​ഹ​ളം​കേ​ട്ട് ഭ​ർ​ത്താ​വ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു​വ​ത്രേ. ബ​ഹ​ളം​കേ​ട്ടു ഭ​ര്‍ത്താ​വ് വാ​മ​ദേ​വ​ന്‍ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യു​ടെ പോ​ക്ക​റ്റി​ല്‍ നി​ന്നും മാ​ല പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    വീ​ട്ടി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​തി​യെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    TAGS:criminal caseMan ArrestedCrime
