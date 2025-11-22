സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചു കടന്നയാളെ പിടികൂടി

സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചു കടന്നയാളെ പിടികൂടിtext_fields
അഞ്ചൽ: വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ അയൽവാസിയെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ കരുകോൺ പുഞ്ചക്കോണത്താണ് സംഭവം.
പുഞ്ചക്കോണം ചരുവിള വീട്ടിൽ സൗമിനിയുടെ (67) മാലയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അയൽവാസിയായ സന്തോഷ് (52) ആണ് പിടിയിലായത്. പെട്ടെന്നൊരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് സൗമിനിയുടെ കഴുത്തിൽക്കിടന്ന മാല പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിടിവലിക്കിടയിൽ താലി മാത്രം സൗമിനിയുടെ കൈയിൽ കിട്ടി. ബഹളംകേട്ട് ഭർത്താവ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മോഷ്ടാവ് കടന്നുകളഞ്ഞുവത്രേ. ബഹളംകേട്ടു ഭര്ത്താവ് വാമദേവന് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും സന്തോഷ് കടന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു. വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ അഞ്ചൽ പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പോക്കറ്റില് നിന്നും മാല പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
വീട്ടിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതിയെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
