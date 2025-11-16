Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:42 PM IST

    വിദ്യാർഥികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ

    സു​ഹൈ​ൽ

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു​വാ​വ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. ക​രു​ളാ​യി തെ​ക്കേ​മു​ണ്ട ആ​റാ​ട്ടു തൊ​ടി സു​ഹൈ​ലി​നെ (35)യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം എ​ട​വ​ണ്ണ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​ക്‌​സോ വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കേ​സിനാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കുട്ടി​ക​ളെ ത​ന്റെ ഗു​ഡ്‌​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പ​രാ​തി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, ദി​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ ജാ​ഫ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സി​യാ​ദ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​ര​യ ഉ​മ്മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, സ​ബ്‌​ന, കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ സാ​ബി​റ​ലി, സ​ജീ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സ​ജേ​ഷ്, കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - man arrested for attempting to molest students
