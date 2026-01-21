Begin typing your search above and press return to search.
    സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ വി​രോ​ധം, ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ വീ​ടു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    അ​നൂ​പ്

    കൂ​ട​ൽ: അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ൾ സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ വി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ വീ​ടു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യി. ക​ല​ഞ്ഞൂ​ർ ക​ഞ്ചോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​നൂ​പ് (23) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. അ​യ​ൽ​വാ​സി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി​യ പ്ര​തി ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​നെ അ​ടി​ച്ചു​വീ​ഴ്ത്തി​യ ശേ​ഷം കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ത​ട​സ്സം പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​യെ ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ പ്ര​തി​യെ കൂ​ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സി.​എ​ൽ. സു​ധീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എം. ​ബി​ജു​മോ​ൻ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡ്രൈ​വ​ർ എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ഹ​രി​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ട​ൽ, അ​ടൂ​ർ, ഏ​നാ​ത്ത്, പു​ന​ലൂ​ർ,പ​ത്ത​നാ​പു​രം കൊ​ല്ലം റെ​യി​ൽ​വേ പോ​ലീ​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി മോ​ഷ​ണം, ക​വ​ർ​ച്ച, അ​ടി​പി​ടി, ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ന​വം​ബ​ർ 23ന്​ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി തു​ട​ർ​ന്നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    TAGS:PathanamthittaPolice CaseMan ArrestedCrime
    News Summary - Man arrested for attacking couple at home over CCTV installation
