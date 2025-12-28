Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:03 AM IST

    മ​മ​ത വ​ധം: പു​രു​ഷ ന​ഴ്സ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    Uttar Pradesh,Arrested,Navy ship,Leaking details,Pakistan, ഉത്തർപ്രദേശ്, അറസ്റ്റ്, നേവി കപ്പൽ. ഉഡുപ്പി
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ലേ​ഔ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യാ​യി​രു​ന്ന ജ​യ​ദേ​വ ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ഴ്സ് മ​മ​ത (39) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ സ​ഹ ന​ഴ്സ് സി. ​സു​ധാ​ക​റി​നെ (25) പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ധാ​ക​ർ അ​ടു​ത്തി​ടെ മ​റ്റൊ​രു സ്ത്രീ​യു​മാ​യി വി​വാ​ഹ​നി​ശ്ച​യം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ത​ന്നെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ മ​മ​ത സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ​താ​യും സു​ധാ​ക​റി​ന്റെ​യും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ മ​ര​ണ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​താ​യും ഇ​ത് പ്ര​തി​യെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​ർ​ത്തി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മ​മ​ത​യെ അ​ടു​ക്ക​ള ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹി​രി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് മ​മ​ത. ഹ​സ്സ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​ധാ​ക​ർ ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി ര​ണ്ടാം സ്റ്റേ​ജി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി മ​മ​ത​യെ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം, മാ​ല ഊ​രി​മാ​റ്റി ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ത്തു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. രാ​ത്രി 10.30 ഓ​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും താ​ക്കോ​ൽ വാ​തി​ലി​ന​ടു​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും മ​മ​ത ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് ത​ന്നെ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ, റൂം​മേ​റ്റ് ശ്രു​തി വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​നോ​ട് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​മ​ത​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മ​മ​ത​യു​ടെ കാ​ൾ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് സു​ധാ​ക​ർ പ​ല​ത​വ​ണ അ​വ​രെ വി​ളി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളും അ​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​മ​ത​യു​ടെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള സു​ധാ​ക​റി​ന്റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ധാ​ക​റി​നെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​മ​ത​ക്കി​ട​യി​ലെ പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷം താ​ൻ അ​വ​രു​മാ​യി അ​ക​ന്നു​നി​ന്ന​താ​യി സു​ധാ​ക​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഇ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ലേ​ഔ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

