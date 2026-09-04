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    കോ​ട്ട​യം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് കടയിൽ വ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച

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    ക​ട​ത്തി​യ​ത് 70 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    കോ​ട്ട​യം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് കടയിൽ വ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച
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    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    കോ​ട്ട​യം: നാ​ഗ​മ്പ​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും 70 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. റി​ല​യ​ൻ​സ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഷോ​പ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ പേ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ക്രി​സ്റ്റി, ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി കു​റു​മ്പ​നാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി പ്രി​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ തി​രു​വ​ല്ല ഭാ​ഗ​ത്തെ ടീം ​ലീ​ഡ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്റ്റി.

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 74 ലാ​പ് ടോ​പ്പും നാ​ല് ഐ​പാ​ഡു​ക​ളും മൂ​ന്ന് ഐ ​ഫോ​ണു​ക​ളു​മാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ട​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്റ്റോ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം സം​ശ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2023 മു​ത​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റി പ​ക​രം ര​സീ​ത് ബു​ക്കു​ക​ൾ നി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ൽ​പ​ന്ന ക​വ​റി​ന്‍റെ തൂ​ക്കം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഫി​സി​ക്ക​ൽ വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഐ​ഫോ​ൺ കാ​ണാ​താ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​സി.​ടി.​വി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ക്രി​സ്റ്റി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    മോ​ഷ്ടി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക് കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ഏ​ജ​ന്‍റ് വ​ഴി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റി​ച്ചു വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം ഊ​ർ​ജി​ത അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

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    News Summary - Major robbery at electronics shop in Kottayam city
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