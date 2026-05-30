Posted Ondate_range 30 May 2026 9:48 AM IST
ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ മദ്റസ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ
News Summary - Madrasa teacher arrested in sexual assault case
കൊടുവള്ളി: 14 വയസ്സുള്ള മദ്റസ വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം കാണിച്ചതായുള്ള പരാതിയിൽ മദ്റസ അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൈതപ്പൊയിൽ കാരാട്ട് പൊയിൽ കെ.പി. മുഹമ്മദ് ശരീഫ് (27) നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2025 ആഗസ്ത്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് തവണ വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ജില്ല ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫിസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുവള്ളി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
