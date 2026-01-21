Begin typing your search above and press return to search.
    അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​വും പി​ഴ​യും

    അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​വും പി​ഴ​യും
    പ്ര​തി 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ൽ​ക്കി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ എ​ലി​ഞ്ചെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മു​ത്ത​യ്യ​കേ​രി അ​ഗി​ൻ​ഡ​കാ​ടു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് മം​ഗ​ളൂ​രു അ​ഡീ. ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (ര​ണ്ട്) ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. അ​യ​ൽ​വാ​സി അ​ൽ​ഫോ​ൺ​സ് സ​ൽ​ദാ​ന​ക്കാ​ണ് ജ​ഡ്ജി ജ​ഗ​ദീ​ഷി​ന്റെ ശി​ക്ഷ. 2020 ഏ​പ്രി​ൽ 29നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്.

    വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ര​ക്കൊ​മ്പു​ക​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളാ​യ വി​ന്നി എ​ന്ന വി​ൻ​സെ​ന്റ് ഡി​സൂ​സ​യെ​യും ഭാ​ര്യ ഹെ​ല​ൻ റോ​സി റോ​ഡ്രി​ഗ​സി​നെ​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. അ​ന്ന​ത്തെ മു​ൽ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​യ​റാം ഡി. ​ഗൗ​ഡ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ജൂ​ഡി​ത്ത് ഒ​ല്ല മാ​ർ​ഗ​ര​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

