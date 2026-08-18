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    Crime
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 1:04 PM IST

    പിതാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ലീഗ് നേതാവ് മകളെ തട്ടികൊണ്ട് പോയതായി പരാതി

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    പിതാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ലീഗ് നേതാവ് മകളെ തട്ടികൊണ്ട് പോയതായി പരാതി
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    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: പി​താ​വി​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം മ​ക​ളെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് ത​ട്ടി​കൊ​ണ്ട് പോ​യ​താ​യി പ​രാ​തി. പ​ത്ത​നാ​പു​രം ഇ​ട​ത്ത​റ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഇ​ട​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു വാ​ഹി​ദ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​കൊ​ണ്ട് പോ​യ​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി.

    മ​ക​ളെ പി​ടി​ച്ചി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ത​ട​സ്സം പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പി​താ​വി​നെ ഷി​ജു ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഷി​ജു​വി​നെ​തി​രെ വ​ധ​ശ്ര​മം, ത​ട്ടി​കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി പ​ത്ത​നാ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:KidnappedfatherdaughterInjuredcomplaint
    News Summary - League Leader Accused of Abducting Daughter After Stabbing Father
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