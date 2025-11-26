Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:30 AM IST

    40 ലക്ഷത്തിന്‍റെ തിരിമറി; അഭിഭാഷകയുടെ ഭർത്താവും അറസ്റ്റിൽ

    40 ലക്ഷത്തിന്‍റെ തിരിമറി; അഭിഭാഷകയുടെ ഭർത്താവും അറസ്റ്റിൽ
    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: കു​ടും​ബ കോ​ട​തി മ​ധ്യ​സ്ഥ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭാ​ര്യ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യു​മാ​യ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പ​ത്താം​ക​ല്ല് വി.​ഐ.​പി ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ സു​ലേ​ഖ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ന​സീ​ർ(69)​നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ൾ കൊ​ല്ലം പ​ര​വൂ​രി​ലെ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സു​ലേ​ഖ(57) ഇ​വ​രെ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ക​രി​പ്പൂ​ര് കാ​രാ​ന്ത​ല പാ​റ​മു​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പു​ലി​പ്പാ​റ സി​ജ ഭ​വ​നി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സം അ​രു​ൺ ദേ​വ് (52) എ​ന്നി​വ​രെ നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്നും മൂ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് എ​ട​പ്പാ​ളി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു വ​ര​വേ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സി​ലെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ഐ​ക്ക​ര​വി​ളാ​കം ബൈ​ത്തു​ൽ ഹു​ദാ വീ​ട്ടി​ൽ ഹാ​ഷി​മി​നെ​തി​രെ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്​ കു​ടും​ബ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഭാ​ര്യ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി മ​ധ്യ​സ്ഥ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​യ​തോ​ടെ തീ​രു​മാ​ന പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഭാ​ര്യ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നാ​യി ഹാ​ഷി​മി​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സു​ലേ​ഖ​യെ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​തു​ക അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സു​ലേ​ഖ ഹ​ർ​ജി​ക്കാ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​തെ തു​ക ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്​​തെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ ഹാ​ഷിം റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.​ഈ കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഹാ​ഷിം പി​ന്നീ​ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. കേ​സി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ക്കെ​തി​രെ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ക്ക് അ​യ​ച്ച 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ൽ 28,80,000 രൂ​പ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ ബി​സി​ന​സ്​ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വ​ക​മാ​റ്റി​യെ​ന്ന്​ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക അ​ന്ന് സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബാ​ക്കി 11,20,000 രൂ​പ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്​ മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കി.

    വ​ക​മാ​റ്റി​യ തു​ക മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക അ​റി​യ​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​ത്തു ദി​വ​സം കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് കേ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ണം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഫോ​ട്ടോ:​അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സു​ലേ​ഖ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ന​സീ​ർ.

    TAGS:nedumangadcheating caseArrest
