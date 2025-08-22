Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 1:45 PM IST

    ജി​ജേ​ഷു​മാ​യി പ്ര​വീ​ണ അ​ക​ലാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി; പി​​ന്നെ പ​ക, കൊ​ല

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ര​മാ​യിരുന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം
    P.P. Praveena
    camera_altകൊല്ലപ്പെട്ട പി.പി പ്രവീണ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: മ​യ്യി​ൽ കു​റ്റ്യാ​ട്ടൂ​ര്‍ ഉ​രു​വ​ച്ചാ​ലി​ല്‍ യു​വ​തി​യെ തീ ​കൊ​ളു​ത്തി കൊ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. ഇ​രി​ക്കൂ​ര്‍ കു​ട്ടാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യും ഉ​രു​വ​ച്ചാ​ലി​ലെ കാ​ര​പ്ര​ത്ത് ഹൗ​സി​ല്‍ അ​ജീ​ഷി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ പി.​പി. പ്ര​വീ​ണ (39) തീ​പ്പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ എ.​സി.​പി. പ്ര​ദീ​പ​ന്‍ ക​ണ്ണി​പ്പൊ​യിലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ മു​ൻ സു​ഹൃ​ത്ത് ഇ​രി​ക്കൂ​ര്‍ കു​ട്ടാ​വി​ലെ പ​ട്ടേ​രി ഹൗ​സി​ല്‍ ജി​ജേ​ഷാ​ണ് (40) പ്ര​വീ​ണ​യെ പെ​ട്രോ​ള്‍ ഒ​ഴി​ച്ച് തീ ​കൊ​ളു​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​യാ​ര​ത്തെ ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. തീ ​കൊ​ളു​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ ജി​ജേ​ഷ് ഗു​രു​ത​ര​നി​ല​യി​ൽ പ​രി​യാ​രം മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പ്ര​വീ​ണ മ​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ജി​ജേ​ഷി​നെ​തി​രെ കൊ​ല​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വീ​ണ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ വെ​ള്ളം ചോ​ദി​ച്ചെ​ത്തി​യ ജി​ജേ​ഷ് വീ​ട്ടി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പോ​യി പെ​ട്രോ​ള്‍ ഒ​ഴി​ച്ച് തീ ​കൊ​ളു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം.

    പ്ര​വീ​ണ​യു​ടെ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ഒ.​വി. അ​ജീ​ഷ് ഗ​ള്‍ഫി​ലാ​ണ്. സം​ഭ​വ​സ​മ​യം അ​ജീ​ഷി​ന്റെ പി​താ​വ് അ​ച്യു​ത​നും സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ളും വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ര്‍ക്ക് ജി​ജേ​ഷി​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​വീ​ണ​യു​ടെ നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് ഇ​രു​വ​രെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ജി​ജേ​ഷും പ്ര​വീ​ണ​യും ഒ​രേ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ്. ഒ​രു​മി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച​വ​രു​മാ​ണ്. വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​വീ​ണ ഉ​രു​വ​ച്ചാ​ലി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഇ​രു​വ​രും അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി ജി​ജേ​ഷി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​വീ​ണ അ​ക​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് തീകൊ​ളു​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​കോ​പ​ന​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. പ്ര​വീ​ണ​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണും പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ജിജേഷിന്‍റെ ഫോ​ണ്‍ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​വും ജി​ജേ​ഷ് യു​വ​തി​യെ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​കോ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം. സ്റ്റേ​റ്റ് സ്പെ​ഷ​ല്‍ ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി.​വി. ല​തീ​ഷ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. മ​യ്യി​ല്‍ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വ​ള​പ​ട്ട​ണം ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​വി​ജേ​ഷ് ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം കു​റ്റ്യാ​ട്ടൂ​ര്‍ ഉ​രു​വ​ച്ചാ​ലി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ഇ​രി​ക്കൂ​ര്‍ കു​ട്ടാ​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

