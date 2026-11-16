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    യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    കോ​ന്നി: യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ വ​ക​യാ​ർ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ കോ​ന്നി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ട്ട​പ്പാ​റ വി​ല്ലേ​ജ്, കാ​ലി​ക്കോ​ണം രേ​വ​തി വീ​ട്ടി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു (52) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വ​ക​യാ​റി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. തേ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​യാ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി. പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

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    News Summary - KSEB employee arrested for allegedly behaving
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