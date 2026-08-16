Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകോഴിക്കോട് രണ്ടിടത്ത്...
    Crime
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 2:34 PM IST

    കോഴിക്കോട് രണ്ടിടത്ത് കവർച്ച; ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്ടിലും രാമനാട്ടുകര ബിവറേജിലുമാണ് മോഷണം

    text_fields
    bookmark_border
    കോഴിക്കോട് രണ്ടിടത്ത് കവർച്ച; ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്ടിലും രാമനാട്ടുകര ബിവറേജിലുമാണ് മോഷണം
    cancel

    കോഴിക്കോട്: ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ മോഷണം. കോഴിക്കോട്, തിരുവമ്പാടി താഴത്തുപറമ്പിൽ മോഷണം നടന്നത്. രണ്ടരപ്പവൻ സ്വർണവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറയും മോഷ്ടാക്കൾ കൊണ്ടുപോയി. അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നോയൽ മാത്യുവിന്‍റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വാതിലുകളും അലമാരകളും തകർത്താണ് മോഷണം നടത്തിയത്. തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    കോഴിക്കോട് ബിവറേജ് ഔട്ട്‌ലെറ്റിലും മോഷണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാമനാട്ടുകര ബിവറേജിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. കുട കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചാണ് കള്ളൻ അകത്ത് കടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഫറോക്ക് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അകത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മാനേജർ പറയുന്നു. എത്ര നഷ്‌ടപ്പെട്ടെന്ന് പരിശോധനക്ക് ശേഷമേ പറയാൻ സാധിക്കുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ പകലാണ് മോഷണം നടന്നത്. ബിവറേജിന് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാവ് പിന്നീട് സി.സി.ടി.വി തിരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PolicerobberyramanattukaraBeverageTheft CaseKozhikode
    News Summary - Robbery at two places in Kozhikode; The theft took place at an unoccupied house and at Ramanattukara Beverage
    Similar News
    Next Story
    X