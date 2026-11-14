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    കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാതെ മുങ്ങി നടന്നയാൾ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

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    കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാതെ മുങ്ങി നടന്നയാൾ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ
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    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ക​ഞ്ചാ​വ് ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന കു​പ്ര​സി​ദ്ധ കു​റ്റ​വാ​ളി പി​ടി​യി​ൽ. ക​ല്ലാ​യി സ്വ​ദേ​ശി പു​ളി​യ​ന്റെ ചോ​ട്ടി​ല്‍ മൂ​സാം​കു​ടി വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ (36) ആ​ണ് 27 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ എ.​സി.​പി ജീ​വ​ൻ ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ ഡാ​ൻ​സാ​ഫും ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സും ചേ​ര്‍ന്ന് പാ​ള​യം ക​മ്മ​ത്ത് ലൈ​ൻ റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പാ​ള​യം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി 50 ഗ്രാം, 100 ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വ് വാ​ങ്ങി ചെ​റു​പൊ​തി​ക​ളി​ലാ​ക്കി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ മു​ങ്ങി​ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ വി​ഷ്‌​ണു, സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ നി​റാ​സ്, സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ര​ജ്ഞി​ത്ത് ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അ​സി. സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ കെ. ​അ​ഖി​ലേ​ഷ്, സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ അ​തു​ൽ അ​ഭി​ജി​ത്ത്, ദി​നീ​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഷൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Kozhikode: Notorious Criminal Arrested with Ganja
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