Madhyamam
    Crime
    Crime
    Posted On
    20 Oct 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 10:04 AM IST

    കോട്ടയത്ത് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പൊലീസിന്‍റെ വേഗത്തിൽ ഡിന്നിക്ക്​ ആശ്വാസം

    കോട്ടയത്ത് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പൊലീസിന്‍റെ വേഗത്തിൽ ഡിന്നിക്ക്​ ആശ്വാസം
    കോ​ട്ട​യം: കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തി നാ​ടു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​യെ ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം​കൊ​ണ്ട്​ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​ൽ ഏ​റെ ആ​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വീ​ട്ടു​ട​മ മ​ണ്ണ​നാ​ൽ ഡി​ന്നി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നാ​ണ്. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ക​ലാ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശ്വാ​സ​വു​മു​ണ്ട്. സ​ങ്ക​ട​മാ​യി​ട്ട് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല, വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​റ​വു​ചെ​യ്ത് ഇ​യാ​ൾ നാ​ടു​വി​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ടാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​പ്‌​ന ഭ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ന​വം​ബ​ർ 29ന് ​വീ​ടി​ന്‍റെ ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശം ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഡി​ന്നി​ക്ക്​ ദു​ര​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    28 സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പു​തി​യ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ് സോ​ണി​യെ ഇ​വി​ടെ പ​ണി​​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 8,9,10 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സോ​ണി​യും ഭാ​ര്യ​യും ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സോ​ണി ഡി​ന്നി​യെ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യേ പ​ണി​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്ത് മ​ണ്ണി​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം മെ​റ്റ​ൽ നി​ര​ത്തു​മെ​ന്ന്​ മേ​സ്തി​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 8.30നാ​ണ്​ സോ​ണി എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഡി​ന്നി സോ​ണി​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ക്കു​ക​യും അ​യ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്ത് ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. 9.30ഓ​ടെ സോ​ണി എ​ത്തി. ​ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം ക​ണ്ട​ അ​യ​ൽ​വാ​സി ഡി​ന്നി​യെ വി​ളി​ച്ച് സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന്​ സോ​ണി​യും ഭാ​ര്യ​യും വ​ന്ന വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. തി​രി​കെ സോ​ണി മാ​ത്രം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​വും കാ​ണി​ച്ചു. സം​ശ​യം​തോ​ന്നി​യ ഇ​വ​ർ കി​ണ​റ്റി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ്രതിയെ കുടുക്കിയത്​ സി.സി.ടി.വി

    കോ​ട്ട​യം: ഭാ​ര്യ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​ന​ൽ​കി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സോ​ണി​യെ കു​ടു​ക്കി​യ​ത്​ സി.​സി.​ടി.​വി. 14ന്​ ​അ​യ​ർ​ക്കു​ന്നം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച സോ​ണി അ​യ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്തെ കു​രി​ശു​പ​ള്ളി​യി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ള​പ്പാ​നി​യി​ലെ വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലും ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ മ​ണ്ണ​നാ​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ സോ​ണി 7.45ഓ​ടെ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്​ ത​നി​ച്ചാ​ണ്. ഈ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ൽ​പ​ന​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ ചു​രു​ള​ഴി​ച്ച​ത്. സോ​ണി​യും അ​ൽ​പ​ന​യും ഇ​ള​പ്പാ​നി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്​ അ​യ​ർ​ക്കു​ന്നം സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ ബെ​ന്നി​യു​ടെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന്​ ഒ​ര​ക്ഷ​രം പോ​ലും സം​സാ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ബെ​ന്നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​സ​ലി​ല്ലാ​യ്മ, നി​ർ​വി​കാ​ര​ത

    സ്വ​ന്തം ഭാ​ര്യ​യെ ക​ഴു​ത്ത്​ ഞെ​രി​ച്ചും ക​മ്പി​പ്പാ​ര കൊ​ണ്ടു മ​ർ​ദി​ച്ചും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട്​ വി​വ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ൽ​പ​ന​യു​ടെ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ ചെ​രി​പ്പ്​ സ​മീ​പ​ത്തെ കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​​മ്പോ​ഴും സോ​ണി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ തി​ക​ച്ചും നി​ർ​വി​കാ​ര​ത.

    കൊ​ല​യ്ക്ക്​ പി​റ്റേ​ന്നും പ​തി​വു​പോ​ലെ ഇ​യാ​ൾ ജോ​ലി​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു ഭാ​വ​ഭേ​ദ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ സോ​ണി​യും അ​ൽ​പ​ന​യും ഇ​വി​ടെ മ​ണ്ണി​ട്ട് പു​ര​യി​ടം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക്ക് വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഒ​പ്പ​മു​ള്ള പ​ണി​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭാ​ര്യ​യെ കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നും മ​റു​പ​ടി. നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ മ​റ്റു ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കും സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സി​ന്​ മൊ​ഴി​ക​ളി​ൽ തോ​ന്നി​യ വൈ​രു​ധ്യം ഇ​യാ​ളെ കു​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​ലും സോ​ണി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ‘മു​ങ്ങി’​യ​തോ​ടെ സം​ശ​യം ബ​ല​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ ഭാ​ര്യ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും പി​ന്നീ​ട്​ അ​വ​രെ ‘കാ​ണാ​താ​വു’​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ഒ​ര​ടി താ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട​ത്.

