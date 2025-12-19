Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 3:22 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 3:23 PM IST

    കോട്ടയത്ത് വൻ ലഹരി വേട്ട; ഏഴ് കിലോ കഞ്ചാവുമായി മണിമല സ്വദേശി പിടിയിൽ

    പയസ് ജേക്കബ്

    കോട്ടയം: ഏഴ് കിലോ കഞ്ചാവുമായി കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുനിന്നും മണിമല സ്വദേശിയെ പിടികൂടി. മുമ്പും നിരവധി കഞ്ചാവ് കേസുകളിൽ പ്രതിയായ മണിമല കോത്തലപ്പടി നേര്യന്തറയിൽ പയസ് ജേക്കബ് (50) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒഡിഷയിൽനിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗം കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

    കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈ.എസ്.പി, എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് ടീം, കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കഞ്ചാവുമായി പയസിനെ പിടികൂടിയത്.

    ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും സ്ഥിരമായി വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്ന് മണിമലയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ചില്ലറ വിൽപന നടത്തുന്ന ഇയാൾ നിരവധി അടിപിടി കേസുകളിലും പ്രതിയാണ്.

