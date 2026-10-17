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    കൂടത്തിൽ ദുരൂഹത; ആറുപേരുടെ മരണവും അന്വേഷിക്കും

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    കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ്​ പേ​രാ​ണ്​ ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്​
    കൂടത്തിൽ ദുരൂഹത; ആറുപേരുടെ മരണവും അന്വേഷിക്കും
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ര​മ​ന കാ​ല​ടി കൂ​ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ക​ണ്ണി​യാ​യി​രു​ന്ന ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ​നാ​യ​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ടെ ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ആ​റ്​ പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ട്ടാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. 1991നും 2017 ​നു​മി​ട​യി​ൽ കൂ​ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ്​ പേ​രാ​ണ്​ ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ ജ​യ​മാ​ധ​വ​ന്‍റെ മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച്​ ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യാ​യ കാ​ര്യ​സ്ഥ​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രെ ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്ത്​ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്​ കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ക​ര​മ​ന കാ​ല​ടി കൂ​ട​ത്തി​ൽ എ​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ‘ഉ​മാ​മ​ന്ദി​രം’ എ​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ 1991നും 2017​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ, ഭാ​ര്യ സു​മു​ഖി​യ​മ്മ, മ​ക്ക​ളാ​യ ജ​യ​ശ്രീ, ജ​യ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ മ​ക​ൻ ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​ർ, മ​റ്റൊ​രു സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ വേ​ലു​പ്പി​ള്ള​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന ദു​രൂ​ഹ​ത വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൂ​ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ രൂ​പ​യു​ടെ ഭൂ​മി​യും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​ഭൂ​മി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​ല​രും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​തി​നാ​ൽ ഈ ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​യി​രു​ന്നോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​രു​ടേ​യും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ചി​ത ഇ​ട​വേ​ള​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 2017 ഏ​പ്രി​ൽ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് ഉ​മാ​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന അ​വ​കാ​ശി​യാ​യ ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​ർ (63) മ​രി​ച്ച​ത്. ആ ​മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സം​ശ​യം ശ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ജ​യ​മാ​ധ​വ​ന്‍റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ കൂ​ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ത്ത്​ പ​ല കൈ​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

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    News Summary - Koodathil Death of six people to be investigated
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