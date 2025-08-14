Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:42 AM IST

    കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ്; അറസ്റ്റിനു മുമ്പ് ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് മൊഴി

    കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ്; അറസ്റ്റിനു മുമ്പ് ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് മൊഴി
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കൂ​ട​ത്താ​യി കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സ് ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി ജോ​ളി ജോ​സ​ഫ്, അ​റ​സ്റ്റി​നു മു​മ്പേ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മൊ​ഴി. ജോ​ളി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്ന ജോ​സാ​ണ് മാ​റാ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​യി​ൽ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    2019 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ജോ​ളി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ജോ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ വ​ക്കീ​ലി​നെ കാ​ണാ​നും മ​റ്റും പോ​യി​രു​ന്നു. അ​റി​യാ​വു​ന്ന സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് മു​മ്പാ​കെ​യും പൊ​ലീ​സ് മു​മ്പാ​കെ​യും പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും 57ാം സാ​ക്ഷി​യാ​യ ജോ​ർ​ജ് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​നു മു​മ്പാ​കെ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം ജോ​ർ​ജ് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ജോ​ളി​യു​മാ​യു​ള്ള സ്വ​ത്ത് ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല​ല്ലേ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മൊ​ഴി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​ഗം ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ജോ​ളി​യു​മാ​യി സ്വ​ത്ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ലെ​ന്ന് സാ​ക്ഷി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഡീ. സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ഇ. ​സു​ഭാ​ഷ്, അ​ഡ്വ. സ​ഹീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി. മ​റ്റു സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​സ്താ​രം 20ന് ​തു​ട​രും. കൂ​ട​ത്താ​യി കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ലം പു​തി​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി ജോ​ളി ജോ​സ​ഫി​ന്റെ ഹ​ര​ജി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു.

