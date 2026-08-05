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    Crime
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 8:38 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കേ​സ്; പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​നും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കേ​സ്; പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​നും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    ഹ​ർ​ഷാ​ദ്

    മാ​വൂ​ർ: പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി 70 കോ​ടി മോ​ച​ന​ദ്ര​വ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​നും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പൂ​വാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പ് ക​ള​രി​പു​റാ​യി​ൽ ഹ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്ന സാ​ബു​വി​നെ​യാ​ണ് (38) മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജൂ​ലൈ 11ന് ​പെ​രു​വ​യ​ൽ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി​താ​ഴ​ത്തു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ വി​ല്ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ എ​സ്.​ഐ.​ടി സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് സ്ഫാ​ട​ക​വ​സ്തു എ​റി​ഞ്ഞും തോ​ക്കു​ചൂ​ണ്ടി​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    2025ൽ ​പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി മ​ല​പ്പു​റം വ​ണ്ടൂ​ർ വ​ലി​യ പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ​ന്ന ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ വി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​സ്.​ഐ.​ടി സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്. അ​ഞ്ചു​പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. നാ​ലു​പേ​രെ വി​ല്ല​യി​ൽ​വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ക​ണ്ണി​യം​പു​റം ജെ.​കെ. ന​ഗ​ർ ചാ​ത്ത​ൻ​പി​ലാ​ക്ക​ൽ വി​ഷ്ണു എ​ന്ന സ​ൽ​മാ​ൻ (28), കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഭീ​മ​ന​ടി ചി​റ്റാ​രി​ക്ക​ൽ ഷ​മീ​ർ എ​ന്ന ആ​ട് ഷ​മീ​ർ (36), കൊ​ല്ലം കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി പെ​രു​വ​യ​ലി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ല്ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഡേ​വി​ഡ് കാ​ർ​മ​ൽ അ​ല​ക്സ് (38), മാ​വൂ​ർ കു​തി​രാ​ടം കോ​ഞാ​ലി​ക്കോ​ട്ട് ജാ​സ് മോ​ൻ (32) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ർ​ഷാ​ദ് ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഇ​യാ​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഹ​ർ​ഷാ​ദ് ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​റെ​ദൂ​രം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്, എ​സ്.​ഐ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ദീ​പ​ക്, സി​റ്റി സ്പെ​ഷ​ൽ സ്ക്വാ​ഡ് എ​സ്.​ഐ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ജി​നേ​ഷ് ചൂ​ലൂ​ർ, ഷ​ഹീ​ർ പെ​രു​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കാ​പ്പ, ല​ഹ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് ഹ​ർ​ഷാ​ദെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:Crime Newsexpatriate businessmanattacking policekidnapped case
    News Summary - പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കേ​സ്; പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​നും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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