    Crime
    Posted On
    date_range 31 March 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 1:47 PM IST

    ഹൈ​ടെ​ക് മോ​ഷ്ടാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ൻ

    ആ​ലു​വ: ഹൈ​ടെ​ക് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി കു​ടു​ക്കി പൊ​ലീ​സ്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് അ​ലി ഗ്രാ​ഹ് സ്വ​ദേ​ശി ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​നെ​യാ​ണ് (34) ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. 14ന് ​തൃ​ശൂ​ർ സാ​മ്പാ​ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ് ആ​ലു​വ ടി.​സി.​എ​സ്.​ഐ ഓ​ൺ എ​ക്സാം സെ​ന്‍റ​റി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​ഴ്സും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും സ്കൂ​ട്ട​റി​ന്റെ സീ​റ്റി​ന​ടി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി തി​രി​കെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടു. ബാ​ങ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ 65,000 രൂ​പ പോ​യ​താ​യി അ​റി​ഞ്ഞു. ഉ​ട​നെ അ​ലു​വ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​ക ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. സ്​​കൂ​ട്ട​ർ ഡ്യൂ​പ്ലി​ക്കേ​റ്റ് താ​ക്കോ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തു​റ​ന്ന്​ ഡാ​ഷി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ​ണ​വും ക​വ​രു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. സിം ​മ​റ്റൊ​രു ഫോ​ണി​ൽ ഇ​ട്ട് എ.​ടി.​എം കൗ​ണ്ട​റി​ൽ പോ​യി എ.​ടി.​എം പി​ൻ മാ​റ്റി പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കും. സിം ​ഇ​ടു​ന്ന ഫോ​ൺ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ആ​ലു​വ, കൊ​ല്ലം കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ, തൃ​ശൂ​ർ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​പി​യി​ലും സ​മാ​ന മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​പി പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക​ൾ ചെ​യ്യ​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​തി​വ്. 23ന് ​ഭോ​പ്പാ​ലി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി 27ന് ​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി വൈ​റ്റി​ല ഹ​ബ് പ​രി​സ​ത്ത്‌ ലോ​ഡ്ജ് വ​ള​ഞ്ഞാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ആ​ലു​വ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​ജി. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ജോ​സ്സി എം. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ, അ​നൂ​പ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ മാ​ഹി​ൻ​ഷാ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ർ, ഷാ​ഹി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    TAGS:Kerala PolicethiefCrime NewsPolice arrested
    News Summary - Kerala police arrested Hi-tech thief
