കരുവന്നൂർ വായ്പ തട്ടിപ്പ്: അഞ്ച്​ പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി ഹൈകോടതി തള്ളി

കരുവന്നൂർ വായ്പ തട്ടിപ്പ്: അഞ്ച് പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി ഹൈകോടതി തള്ളിtext_fields
കൊച്ചി: തൃശൂർ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിൽ അഞ്ച് പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി ഹൈകോടതി തള്ളി.
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുവരെ പ്രതികളും ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളുമായ ബിജു കരീം, ടി.ആർ. സുനിൽകുമാർ, സി.കെ. ജിൽസ്, 21ാം പ്രതിയും ബിജുവിന്റെ ഭാര്യയുമായ ജുത ദാസ്, 22ാം പ്രതിയും ജിൽസിന്റെ ഭാര്യയുമായ ശ്രീലത എന്നിവരുടെ ഹരജികളാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ തള്ളിയത്.
പ്രതികൾക്കെതിരായ ആരോപണത്തിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഉത്തരവ്. പ്രതികൾ ഉടൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ ഉത്തരവിട്ടു.
