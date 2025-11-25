Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    25 Nov 2025 10:17 PM IST
    25 Nov 2025 10:17 PM IST

    കരുവന്നൂർ വായ്പ തട്ടിപ്പ്: അഞ്ച്​ പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി ഹൈകോടതി തള്ളി

    Karuvannur Bank Scam
    കൊ​ച്ചി: തൃ​ശൂ​ർ ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ലെ വാ​യ്പ ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ച്​ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​ളും ബാ​ങ്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യ ബി​ജു ക​രീം, ടി.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സി.​കെ. ജി​ൽ​സ്, 21ാം പ്ര​തി​യും ബി​ജു​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ ജു​ത ദാ​സ്, 22ാം പ്ര​തി​യും ജി​ൽ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ ശ്രീ​ല​ത എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഹ‌​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ള്ളി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

