Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightസൈബർ തട്ടിപ്പ്; കരമന,...
    Crime
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:21 AM IST

    സൈബർ തട്ടിപ്പ്; കരമന, പേട്ട സ്വദേശികൾക്ക് നഷ്ടമായത് ഒരു കോടി രൂപ

    text_fields
    bookmark_border
    Cyber crime
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ്​ വ​ഴി ക​ര​മ​ന, പേ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ര​മ​ന സ്വ​ദേ​ശി‍യാ​യ 43കാ​ര​നാ​ണ് 73 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. മി​ക​ച്ച ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. ലി​ങ്ക് വാ​ട്സ് ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു. ശേ​ഷം വി​വി​ധ ലി​ങ്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം അ​യ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​താ​വി​ന്‍റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നും പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ മു​ത​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ക​ള്ള​പ്പ​ണ മാ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് പേ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 34 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ വാ​ട്സ് ആ​പ്പ് മു​ഖേ​ന ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ ക​ള്ള​പ്പ​ണ മാ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ പ​ണം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യാ​യി 34 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ രൂ​പ അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​താ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​ക്കും 26 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ട​മ​ക്കാ​ണ് വ്യാ​ജ ട്രേ​ഡി​ങ് ആ​പ്പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ നാ​ലു മാ​സം​കൊ​ണ്ട് കോ​ടി​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewstrivandrumOnline Money Scamcyber scam
    News Summary - Karamana, Petta natives lost one crore in cyber scam
    Similar News
    Next Story
    X