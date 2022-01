cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ട്ട​യം: ജി​ല്ല​യി​ൽ 2018 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 89 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി ഡി. ​ശി​ൽ​പ അ​റി​യി​ച്ചു. 20 എ​ണ്ണം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. 69 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​ര​സി​ച്ചു. ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ 20 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​തെ​ണ്ണം കാ​പ്പ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക ബോ​ർ​ഡും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ഹൈ​കോ​ട​തി​യും ഒ​രു ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും റ​ദ്ദ്​ ചെ​യ്തു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ 2018 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ പൊ​ലീ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 89 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ എ​​ട്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. പൊ​ലീ​സ് ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ​യും വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 2018 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ കാ​പ്പ നി​യ​മം വ​കു​പ്പ് 15 പ്ര​കാ​രം 78 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ എ​റ​ണാ​കു​ളം റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ 51 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. 26 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ നി​ര​സി​ച്ചു. 2018 മു​ത​ൽ കേ​ര​ള സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ (ത​ട​യ​ൽ) നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ വ​കു​പ്പ് 3, 15 എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കാ​വ​ൽ' പ​ദ്ധ​തി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Kappa: Most of the reports submitted by the police in Kottayam district have been rejected