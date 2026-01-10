Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:59 AM IST

    യുവാക്കളെ മർദിച്ച് ഒളിവിൽ പോയ കാപ്പ കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യിൽനിന്നാണ് പിടികൂടിയത്
    ച​ന്തു

    ശൂ​ര​നാ​ട്: ച​ക്കു​വ​ള്ളി​യി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളെ സം​ഘം​ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ലെ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ശൂ​ര​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ശൂ​ര​നാ​ട് തെ​ക്ക് ആ​യി​ക്കു​ന്നം കോ​ടം​വി​ള തെ​ക്ക​തി​ൽ ച​ന്തു​വാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് 28ന് ​രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ച​ക്കു​വ​ള്ളി​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​സ് ക്ല​ബി​ന് സ​മീ​പം ച​ക്കു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ, കാ​റി​ലും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ കാ​റി​ടി​ച്ച് വീ​ഴ്ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും മു​ഖ​ത്ത് മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​ചെ​യ്ത് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം മ​റ്റൊ​രു യു​വാ​വി​നെ​യും മ​ർ​ദി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ച​ന്തു കേ​ര​ള​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തു​മാ​യി വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ​ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി വി​ഷ്ണു പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി​ജു​കു​മാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ര​ണ്ട് സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​​നി​ടെ പ്ര​തി​യും അ​യാ​ളു​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ചി​ല​രും കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ശൂ​ര​നാ​ട് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ജോ​സ​ഫ് ലി​യോ​ണി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ റു​മേ​ഷ്, രാ​ജേ​ഷ്, പ്ര​ദീ​പ്, സ​തീ​ശ​ൻ, സി.​പി.​ഒ അ​രു​ൺ ബാ​ബു, അ​ന​സ്, ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ഴി​യു​ന്ന വീ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി ച​ന്തു​വി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് വീ​ണ്ടും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    News Summary - Kappa case suspect arrested after beating up youths and absconding
