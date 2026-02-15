കാപ്പ കേസ്: ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
15 Feb 2026 12:43 PM IST
15 Feb 2026 12:43 PM IST
കാപ്പ കേസ്: ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Kappa case: Absconding accused arrested in Bengaluru
കൊട്ടിയം: കാപ്പ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ കൊട്ടിയം പൊലീസ് ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പത്തിലധികം കേസിൽ പ്രതിയായ കൊട്ടിയം തഴുത്തല വിളയിൽപുത്തൻവീട്ടിൽ 'പൊട്ടാസ്' എന്ന നിഷാദിനെ(34) ആണ് ബംഗളൂരുവിൽ ഒളിസങ്കേതത്തിൽനിന്ന് എസ്.എച്ച്.ഒ പ്രദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത്. വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കേസുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ളത്. ഒരു മാസത്തോളമായി ഒളിവിലായിരുന്ന ഇയാൾ ബംഗളൂരുവിലുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഒളിത്താവളത്തിൽനിന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
