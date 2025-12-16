Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 7:07 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:07 PM IST

    മകളെ വിട്ടുകിട്ടാൻ സിനിമാ സീരിയൽ താരത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവ്

    മകളെ വിട്ടുകിട്ടാൻ സിനിമാ സീരിയൽ താരത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവ്
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: സീരിയൽ സിനിമാ താരമായ ചൈത്രയെ ഭർത്താവും നിർമാതാവുമായ ഹർഷവർദ്ധന്‍റെ നിർദേശ പ്രകാരം ക്വട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി പരാതി. ബംഗളൂരുവിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചൈത്രയുടെ സഹോദരി നൽകിയ പരാതി അനുസരിച്ച് ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇരുവരും എട്ട് മാസത്തോളമായി പിരിഞ്ഞു കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷവും ചൈത്ര സീരിയൽ അഭിനയം തുടർന്നിരുന്നു.

    ഡിസംബർ ഏഴിന് മൈസൂരുവിലേക്ക് ഷൂട്ടിങിന് പോകവെയാണ് ഹർഷവർദ്ധന്‍റെ നിർദേശ പ്രകാരം ക്വട്ടേഷൻ സംഘം ചൈത്രയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മൈസൂരു റോഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു വച്ചാണ് ചൈത്രയെ ബലമായി കാറിൽ ക‍യറ്റിക്കൊണ്ടുപോയത്.

    ചൈത്ര സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിവരം പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് കുടുംബം ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഹർഷവർദ്ധൻ ചൈത്രയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ച് കുട്ടിയെ നൽകണമെന്നും എങ്കിൽ ചൈത്രയെ വെറുതെ വിടാമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ബംഗളൂരു പൊലീസ് ഹർഷവർദ്ധനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വർധൻ എൻ്റർപ്രൈസസിന്‍റെ ഉടമയും സിനിമാ നിർമാതാവുംമാണ് ഹർഷവർദ്ധൻ.

