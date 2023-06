ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ല​പ്പു​റം: നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി. പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ കി​ട​ങ്ങ​യം കി​ഴ​ക്കു​പ​റ​മ്പ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​ഖ് (26), മ​ങ്ക​ട കൂ​ട്ടി​ൽ നാ​യ്ക്ക​ത്ത് ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ (35), കാ​ളി​കാ​വ് വാ​ള​ക്കു​ളം ല​ക്ഷം​വീ​ട് കോ​ള​നി​യി​ലെ മു​തു​കു​ള​വ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ഫാ​യി​സ് (25), പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ന​ടു​വ ചാ​പ്പ​പ​ടി പൂ​ഴി​ക്കാ​ര​ന്റെ പു​ര​ൽ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ (29), എ​ട​വ​ണ്ണ കു​ണ്ടു​തോ​ട് അ​രി​മ്പ്ര വീ​ട്ടി​ൽ അ​യ്യൂ​ബ് (44) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ഉ​ത്ത​ര മേ​ഖ​ല ഐ.​ജി നീ​ര​ജ് കു​മാ​ർ ഗു​പ്ത​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​വ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കി. ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ അ​റ​സ്റ്റും മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ല​ഭി​ക്കും. Show Full Article

Kaapa has been charged against five accused in criminal cases