    52 ലിറ്റർ മദ്യവുമായി...
    date_range 18 Feb 2026 7:02 PM IST
    date_range 18 Feb 2026 7:02 PM IST

    52 ലിറ്റർ മദ്യവുമായി സിനിമ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എക്സൈസ് പിടിയിൽ

    junior artist arrested with liquor
    കൊച്ചി: 52 ലിറ്റർ മദ്യവുമായി സിനിമ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അറസ്റ്റിൽ. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട അൽക്കൂ എന്ന ഷെഫീക്കാണ് അറസ്റ്റിലായത്. രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം കൊച്ചിയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇയാൾ മദ്യം എത്തിച്ചു നൽകിയതായി എക്സൈസ് കണ്ടെത്തി. തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയാണ്.

    മദ്യ വിൽപനയിലൂടെ ലഭിച്ച പേരാണ് അൽക്കൂ എന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പെറ്റി അടിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയെടുത്ത സെൽഫി ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈറലായതോടെയാണ് അൽക്കുവിനെ തേടി സിനിമയിൽ അവസരം എത്തുന്നത്.

