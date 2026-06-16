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    Crime
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 12:04 PM IST

    ജിജോയുടെ മരണം: രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

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    ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ റ​ബ​ർ മ​ര​ത്തി​ൽ ത​ല​യി​ടി​ച്ച​താ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം
    ജിജോയുടെ മരണം: രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അറസ്റ്റിൽ
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    വി​നു, ജി​നീ​ഷ്

    പ​ട്ടി​മ​റ്റം: പ​ട്ടി​മ​റ്റം ചെ​ങ്ങ​ര​യി​ലെ റ​ബ​ർ​തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് വ​ല​മ്പൂ​ർ ആ​ക്കാം​പാ​റ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര ജി​ജോ​യെ (ജോ​ൺ-53) ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് പേ​രെ കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നോ​ർ​ത്ത് വ​ല​മ്പൂ​ർ ആ​ക്കാം​പാ​റ വാ​ലാ​ടി​യി​ൽ വി​നു (38), വി.​കെ. ജി​നീ​ഷ് (34) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കു​റ്റ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത ന​ര​ഹ​ത്യ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ മൂ​വ​രും മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വൈ​കീ​ട്ട് വീ​ണ്ടും മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ചെ​ങ്ങ​ര​യി​ലെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ റ​ബ​ർ​തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വ​മെ​ന്നും​ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ജി​ജോ​യെ അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ത​ള്ളി​യി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ജി​ജോ റ​ബ​ർ മ​ര​ത്തി​ൽ ത​ല​യി​ടി​ച്ച് വീ​ണ​താ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ ജി​ജോ​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​തെ സ​മീ​പ​ത്തെ ടാ​ർ​പോ​ളി​ൻ കെ​ട്ടി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് കി​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് രാ​ത്രി മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ജി​ജോ​ക്ക് ബോ​ധം വ​ന്നോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ജി​ജോ​യെ റ​ബ​ർ​തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. രാ​ത്രി വൈ​കി​യും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഭാ​ര്യ ഫ്ലോ​റി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ്, ക​ള​മ​ശേ​രി സ​ഹ​ക​ര​ണ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ജോ​യു​ടെ ത​ല​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ അ​മി​ത ര​ക്ത​സ്രാ​വം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ളി​ൽ വൈ​രു​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യ​തും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. ജി​ജോ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി ആ​ദ്യം മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജി​ജോ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച​ല്ല റ​ബ​ർ​തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടെ സം​ശ​യം ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും ഇ​രു​വ​രെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​ക്കേ​റ്റ പ​രി​ക്കി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ര​ക്ത​സ്രാ​വം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ചി​കി​ത്സ വൈ​കി​യ​താ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ല​ഞ്ചേ​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:Kerala PoliceCrime News
    News Summary - Jijo's death: Two friends arrested
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