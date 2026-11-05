‘ഞാനൊരു സൈക്കോ ആയി മാറി’; ഭാര്യയുടെ അറുത്തെടുത്ത തലയുമായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

‘ഞാനൊരു സൈക്കോ ആയി മാറി’; ഭാര്യയുടെ അറുത്തെടുത്ത തലയുമായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദക്ഷിൺ ദിനാജ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഗംഗാരാംപൂരിൽ ഭാര്യയെ തലയറുത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, അറുത്തെടുത്ത തലയുമായി ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിലായി. റിന്റു ഘോഷ് (47) എന്നയാളാണ് തന്റെ ഭാര്യ സീമ സർക്കാരിനെ (42) ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.
കുടുംബപരമായ തർക്കങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അഭിഷേക് ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി. റിന്റു മുൻപ് ഗവൺമെന്റ് ബസ് കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ഇയാൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി റിന്റു വളരെ വിചിത്രമായാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്നും, പൂർണമായും സസ്യാഹാര രീതിയിലേക്ക് മാറിയ ഇയാൾ ഒരു 'താന്ത്രികനെ' പോലെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും ബന്ധുവായ രാജേഷ് പ്രമാണിക് പറഞ്ഞു.
ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അത് ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തല അറുത്തുമാറ്റിയ പ്രതി, രക്തം ഒലിക്കുന്ന തലയുമായി സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ശാന്തനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന ഒരു അയൽവാസി ബഹളം വെച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടി. ഇതോടെ പ്രതി കത്തിയുമായി ജനങ്ങളെ നേരിടാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു.
നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊലീസുകാർ ജീപ്പിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനിടെ ‘ഞാൻ ഒരു സൈക്കോ ആയി മാറി’ എന്ന് ഇയാൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് യുവതിയുടെ തലയും വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കൃത്യം നടത്തുമ്പോൾ പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്നും, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂർച്ചയേറിയ ആയുധമാണ് കൊലപാതകത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും കോടതിയിൽ ഉടൻ തന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും എസ്.പി വ്യക്തമാക്കി.