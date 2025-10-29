Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Oct 2025 10:29 AM IST
    തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഐ.ആര്‍.പി.സി വളന്റിയര്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഐ.ആര്‍.പി.സി വളന്റിയര്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
     പ്ര​തി സ​ച്ചി​ന്‍ സാ​ബു,  കു​ത്തേ​റ്റ വ​ത്സ​രാ​ജ്

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഐ.​ആ​ര്‍.​പി.​സി ഹെ​ല്‍പ് ഡെ​സ്‌​ക് വ​ള​ന്റി​യ​റെ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​നാ​യ യു​വാ​വ് കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. ഗോ​പാ​ല​പേ​ട്ട​യി​ലെ ക​ള​രി​പ​റ​മ്പ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​പി. വ​ത്സ​രാ​ജി​നാ​ണ് (52) കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി ഫാ​ര്‍മ​സി​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ​ര്‍ജി​ക്ക​ല്‍ ബ്ലേ​ഡ് കൊ​ണ്ട് വ​യ​റി​ന് കു​ത്തേ​റ്റ വ​ത്സ​രാ​ജി​നെ ആ​ശു​പ്ര​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ണ​ർ​കാ​ട് അ​രീ​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി പ​ണ്ടാ​ര​പ്ലാ​ക്ക​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ സ​ച്ചി​ന്‍ സാ​ബു​വി​നെ (30) ത​ല​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​വ​രാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ല്‍ ഏ​ല്‍പി​ച്ച​ത്. വ​ത്സ​രാ​ജി​ന്റെ വ​യ​റി​ന്റെ ഇ​ട​തു​ഭാ​ഗ​ത്തും മ​റ്റു​മാ​യി 28ഓ​ളം സ്റ്റി​ച്ചു​ക​ളു​ണ്ട്. ആ​ശു​പ​ത്രി തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സ​ച്ചി​ൻ സാ​ബു ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. മ​നോ​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി​യാ​ണ് പ്ര​തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു പ്ര​കോ​പ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​യാ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ശാ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വ​ത്സ​രാ​ജി​ന് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്.

    ഇ​യാ​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ട മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഐ.​ആ​ര്‍.​പി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വാ​ങ്ങി​ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഒ​രു പ്ര​കോ​പ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ യു​വാ​വ് ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം

    ഗ​വ. ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഐ.​ആ​ർ.​പി.​സി സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്‌ നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന്‌ ഐ.​ആ​ർ.​പി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ കെ.​പി. വ​ത്സ​രാ​ജി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്‌ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രും പൊ​ലീ​സും മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കെ.​എം. ജ​മു​നാ​റാ​ണി, സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ര​മേ​ശ​ൻ, സി. ​വ​ത്സ​ൻ, ടി.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ​ഖി​ലാ​ബ്‌, പി.​പി. സാ​ജി​ത എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഐ.​ആ​ർ.​പി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പ്രതിഷേധിച്ചു

    ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഐ.​ആ​ർ.​പി.​സി വ​ള​ന്റി​റാ​യി​രു​ന്ന വ​ത്സ​രാ​ജി​നെ കു​ത്തി​പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല ഘ​ട​കം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ക്ക​ടി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​ഴ്സി​ന്റെ സേ​വ​ന​വും അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​യു​ധ​സ​ജ്ജ​രാ​യ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സേ​വ​ന​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

