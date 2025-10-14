Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    14 Oct 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 10:44 AM IST

    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; ഭീതിയൊഴിയാതെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ

    ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; ഭീതിയൊഴിയാതെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ
    എ​ക​രൂ​ൽ: താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ സ​മീ​പ​ത്ത് അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് സ്വ​ദേ​ശി പ​ര​മേ​ശ്വ​ർ (25) കു​ത്തേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ൾ ഭീ​തി​യി​ലാ​യി. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഏഴു പേരിൽ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. സുനില്‍ റാം ഒറോണ്‍, ഘനശ്യാം എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജോ​ഹ​ൻ, അ​ന​ന്ദ്, സോ​മ​നാ​ഥ്, ച​മ്പാ​ൻ, സ​ഹ​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ.

    എ​ക​രൂ​ൽ ടൗ​ണി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കൈ​പ്പു​റ​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ൽ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ള്ള​ത്. ഏ​താ​നും മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​ക​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​പ്പി​ൽ പ​റ​മ്പി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​ദ്യ​വും മ​റ്റു ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള ഈ ​ഏ​ഴു​പേ​രും മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​ണ് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ത​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ദ്‌​റ​സ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​പ്പി​ൽ പ​ഴ​യ​വീ​ടി​ന്‍റെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​ര​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 50 ല​ധി​കം പേ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഏ​റെ​യും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടെ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ​ര​മേ​ശ്വ​റി​ന് കു​ത്തേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​ഞ്ചി​ലും പു​റ​ത്തു​മാ​യി എ​ട്ടോ​ളം മു​റി​വു​ക​ളു​ള്ള​താ​യി പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റ കു​ത്ത് ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

