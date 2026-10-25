Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അങ്കമാലിയിൽ എട്ടു കിലോ കഞ്ചാവുമായി അന്തർ സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അങ്കമാലിയിൽ എട്ടു കിലോ കഞ്ചാവുമായി അന്തർ സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അങ്കമാലിയിൽ എട്ടു കിലോ കഞ്ചാവുമായി പൊലീസ് പിടിയിലായ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂർഷിദാബാദ് സ്വദേശി ജെയ്നുൽ ആബ് ദീൻ, പ്രതിയുടെ ബാഗിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത കഞ്ചാവ്

    അങ്കമാലി: എട്ടു കിലോ കഞ്ചാവുമായി അങ്കമാലിയിൽ അന്തർ സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂർഷിദാബാദ് സ്വദേശി ജെയ്നുൽ ആബ് ദീനാണ് (31) പിടിയിലായത്. ഇയാളെ റൂറൽ ജില്ല ഡാൻസാഫ് ടീമും അങ്കമാലി പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി. ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ടൂറിസ്റ്റ് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്കമാലിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

    ഇയാൾ അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വിൽപ്പന നടത്താനാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റൂറൽ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 240 കിലോഗ്രാമോളം കഞ്ചാവ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി പിടികൂടിയതായും അതിൽ 17 കിലോ ഗ്രാമോളം ഹൈബ്രീഡ് കഞ്ചാവും ഉൾപ്പെടുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 120 ഗ്രാമോളം എം.ഡി.എം.എ, അരക്കിലോ ഹെറോയിൻ, 850 ഗ്രാമോളം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 26 ഗ്രാം ഓപ്പിയം, 51 ഗ്രാം കെറ്റാമിൻ, അഞ്ച് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ, 300 ഓളം കഞ്ചാവ് ബീഡികൾ എന്നിവയാണ് തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി പിടികൂടിയത്. ഇതിനകം 810 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 921 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

    നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 445 കേസുകളിലായി 450 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. 770 ഓളം ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി കെ.എസ്. സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റൂറൽ ജില്ലയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ഊർജിതമാക്കിയത്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Inter-State Worker Held with 8 kg Ganja in Angamaly
    Next Story
    X