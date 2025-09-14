Begin typing your search above and press return to search.
    യു.​കെ​യി​ൽ അ​മ്മ​യെ കൊ​ന്ന ഇ​ന്ത‍്യ​ക്കാ​ര​ന് 15 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്

    യു.​കെ​യി​ൽ അ​മ്മ​യെ കൊ​ന്ന ഇ​ന്ത‍്യ​ക്കാ​ര​ന് 15 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്
    ല​ണ്ട​ന്‍: ബ​ർ​മി​ങ്ഹാ​മി​ൽ അ​മ്മ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ന്ത‍്യ​ന്‍ വം​ശ​ജ​ന് ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ജീ​വ​പ​ര‍്യ​ന്ത​ത്തി​നും പ​രോ​ളി​നും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​ണ് 15 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ബ​ർ​മി​ങ്ഹാം ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് മൊ​ഹി​ന്ദ​ർ കോ​റി​നെ(76) മ​ക​ന്‍ സു​ർ​ജി​ത്ത് സി​ങ് (39) വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ചു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ബ​ന്ധു ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​സ്റ്റ് മി​ഡ് ലാ​ന്‍റ്സ് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി മൊ​ഹി​ന്ദ​ർ കോ​റി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സു​ർ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

