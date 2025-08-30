Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:49 AM IST

    ദേഹത്തൊട്ടിച്ച് കഞ്ചാവ് കടത്ത്; ഇടുക്കി സ്വദേശി പിടിയില്‍

    ദേഹത്തൊട്ടിച്ച് കഞ്ചാവ് കടത്ത്; ഇടുക്കി സ്വദേശി പിടിയില്‍
    സാ​ബു

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ആ​ന്ധ്ര​യി​ല്‍ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ. ഇ​ടു​ക്കി തോ​പ്രാം​കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി സാ​ബു​വാ​ണ് (56) മോ​ങ്ങ​ത്ത് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 4.7 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ സെ​ല്ലോ​ടേ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഞ്ചാ​വ് പൊ​തി​ക​ള്‍ ഒ​ട്ടി​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക​ട​ത്ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ആ​ന്ധ്ര​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ ക​ണ്ണി​യാ​ണ് സാ​ബു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​ക്കി. 2020 ല്‍ 3.5 ​കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ടു​ക്കി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ട്. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ.​എ​സ്.​പി കാ​ര്‍ത്തി​ക് ബാ​ല​കു​മാ​ര്‍, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ജി​ഷി​ല്‍, ജ​സ്റ്റി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    News Summary - Idukki native arrested for smuggling ganja
