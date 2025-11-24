കൊല്ലത്ത് ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് കുറ്റികൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊന്നു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
24 Nov 2025 7:45 AM IST
24 Nov 2025 7:45 AM IST
കൊല്ലത്ത് ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് കുറ്റികൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊന്നു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
News Summary - Husband killed wife by hitting her head with a gas cylinder in Kollam
കൊല്ലം: കരിക്കോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് കുറ്റികൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. അപ്പോളോ നഗർ സ്വദേശി കവിതയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ മധുസൂദനൻ പിള്ളയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
ഇന്നലെ രാത്രി 11മണിയോടെയാണ് സംഭവം. സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇവരുടെ മകളുമുണ്ടായിരുന്നു. മകളാണ് വിവരം അയൽക്കാരെ അറിയിക്കുന്നത്. കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ല. കവിതയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കശുവണ്ടി വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടനിലക്കാരനാണ് മധുസൂദനൻ പിള്ള.
